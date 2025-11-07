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Hoopa

Technodoner, улица Некрасова, 28

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Легенда питерской сцены 90-х отмечает день рождения за вертушками. Основатель washing machine и исследователь детройтского хаусa. Основной музыкальный стиль артиста — хаус музыка, но меломанский подход диктует более широкое понимание, впитывая лучшее из всей мировой музыки, ведь самое важное, как говорит hoopa — это настроение, и то как музыка сделана. Вход свободный.

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