Художник Иван Оласюк трактует творчество как процесс познания мира, не делит картины на старые и новые и в целом действует вне привычного алгоритма, стремясь взломать программу восприятия и ставя под сомнение каждый базовый термин. Тем не менее, «выставка» существует в его системе координат как этап пространственной жизни холста. «Хохот» – это и критическое отношение к «объективной» реальности, и сползающий красочный слой. Картиной же холст становится только внутри сознания созерцающего, поэтому каждому предстоит реализовать право на собственное видение. Режим работы: пн-вт: выходной ср-пт: 16.00 — 20.00 сб-вс: 12.00 — 20.00