Hofmannita & Госпожа Эвелин
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
от 990₽ до 3990₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Захватывающее выступление двух популярных артистов. Это событие обещает стать настоящим праздником для поклонников! Выход артистов запланирован после 20:00.
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