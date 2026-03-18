Ходячий замок
ул. Некрасова, 39 (вход с ул. Радищева)
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. Девушка-бабушка бежит из города куда глаза глядят и встречает удивительный дом на ножках, где знакомится с могущественным волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. Кальцифер должен служить Хаулу по договору, условия которого он не может разглашать. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар. Фильм в оригинале с русскими субтитрами Вход: 300р., парный билет — 500р. Регистрация в ТГ *Количество мест ограниченно
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