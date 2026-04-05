ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Hodila izba

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2800₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Инструментальная авантюра, танцевальное настроение, озорные и пронзительные версии традиционных песен проведут тебя в сказочную реальность, чтобы узнать, куда же делся Иванька. Изба едет в Питер спустя два года и даст весенний, долгожданный, тёплый, танцевальный концерт. За это время группа выпустила несколько синглов и третий альбом — экзистенциальную сказку про Иваньку глазами девушек-сказительниц. Фолк-группа, через современный звук переосмысляющая русскую традиционную музыку. Это слияние традиционного русского ансамбля из четырёх девушек, а также джазовых и рок-музыкантов, и как результат самобытная фолк-фьюжн-группа. Изба споёт старое и любимое, культовую «Кривошейку», песни с нового альбома «Где же ты, Иванька», а ещё привезет для тебя эксклюзивный мерч.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста