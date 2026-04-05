Инструментальная авантюра, танцевальное настроение, озорные и пронзительные версии традиционных песен проведут тебя в сказочную реальность, чтобы узнать, куда же делся Иванька. Изба едет в Питер спустя два года и даст весенний, долгожданный, тёплый, танцевальный концерт. За это время группа выпустила несколько синглов и третий альбом — экзистенциальную сказку про Иваньку глазами девушек-сказительниц. Фолк-группа, через современный звук переосмысляющая русскую традиционную музыку. Это слияние традиционного русского ансамбля из четырёх девушек, а также джазовых и рок-музыкантов, и как результат самобытная фолк-фьюжн-группа. Изба споёт старое и любимое, культовую «Кривошейку», песни с нового альбома «Где же ты, Иванька», а ещё привезет для тебя эксклюзивный мерч.