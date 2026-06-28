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Только представь: ты, летний вечер, отличная компания и угарная музыка на открытом воздухе в самом сердце Петербурга. Ходьба сыграет самую большую программу за всё время, помимо уже известных песен, обещают новые, в том числе в первый раз. Если ты не был раньше на их концертах, то готовься хорошенько попрыгать, а если уже был, то просто кайфуй во всю мощь. В общем, на танцполе придётся хорошенько подвигаться, но ты точно справишься.
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