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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Ходьба

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Только представь: ты, летний вечер, отличная компания и угарная музыка на открытом воздухе в самом сердце Петербурга. Ходьба сыграет самую большую программу за всё время, помимо уже известных песен, обещают новые, в том числе в первый раз. Если ты не был раньше на их концертах, то готовься хорошенько попрыгать, а если уже был, то просто кайфуй во всю мощь. В общем, на танцполе придётся хорошенько подвигаться, но ты точно справишься.

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