На этот раз представители разных промо будут раздавать по большей части техно и совсем немного брейкбита, выстраивая плотную и последовательную линию звучания. Музыкальная программа развернётся на двух площадках, формируя самостоятельные траектории внутри общего пространства и создавая ощущение единого механизма, работающего без остановки. Параллельно будет работать выставка украшений ручной работы, собранная из уникальных предметов локальных мастеров, а также тату спот, открытый на протяжении всей ночи и позволяющий превратить импульс момента в физический знак. Лобби: 23:00–23:50 FAOSBLUFF 23:50–00:40 CYBERKORA 00:40–01:30 SONIKA 01:30–02:20 RDM 02:20–03:10 SOSO4KA035 03:10–04:00 ISEBABY 04:00–04:50 IN.ACHE b2b NYSTAGM Мейн: 23:00–23:45 MAWIZZI 23:45–00:30 VENDOR 00:30–01:15 LHZVR 01:15–02:00 DVD 02:00–02:45 CathieN 02:45–03:30 REPPZO 03:30–04:30 HOBO Маркет: 22:00–04:00 PLETU TIMOHAMONSTER Тату спот: all time KOSINKA Эта ночь выстроена как концентрированное событие, в котором звук, физическое присутствие и визуальная среда удерживают внимание на ритме, теле и взаимодействии внутри пространства.