Вечеринка Hobo & Friends — место, где Hobo и друзья превращают танцпол в реку живого звука: от глубоких качающих ритмов до смелых экспериментов. Две сцены — каждая со своей атмосферой: Терраса/лобби — летнее настроение и лёгкость. LEMO RIZ / MISH KEEN / PRIMORSKIY DJS / DAMIAN / BOLVANNI / PROSPEKT DJS / EIDOFEY / АНТОН MO / MAWIZZI / SMOSY / DEEJAY MAQUEEN / LHZVR / RSN LP / VALERY EMBERCHE / REPPZOXMAXSSHER / HOBO b2b JohnnyAnimalJazz(live guitar) / CATHIEN / DVD Дополнят этот безумный микс-маркет с редкими украшениями и оригинальной одеждой, чтобы каждый мог унести с собой частичку этого дня. FC/DC