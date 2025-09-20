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  1. Санкт-Петербург
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Hobo & Friends

Ритмы
Кожевенная линия, 34

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от 700₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Вечеринка Hobo & Friends — место, где Hobo и друзья превращают танцпол в реку живого звука: от глубоких качающих ритмов до смелых экспериментов. Две сцены — каждая со своей атмосферой: Терраса/лобби — летнее настроение и лёгкость. LEMO RIZ / MISH KEEN / PRIMORSKIY DJS / DAMIAN / BOLVANNI / PROSPEKT DJS / EIDOFEY / АНТОН MO / MAWIZZI / SMOSY / DEEJAY MAQUEEN / LHZVR / RSN LP / VALERY EMBERCHE / REPPZOXMAXSSHER / HOBO b2b JohnnyAnimalJazz(live guitar) / CATHIEN / DVD Дополнят этот безумный микс-маркет с редкими украшениями и оригинальной одеждой, чтобы каждый мог унести с собой частичку этого дня. FC/DC

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