Супермен, помимо суперсилы, суперпрочности и суперзрения, имеет еще и суперинтеллект - так почему он им совершенно не пользуется? Если Бэтмен не убивает убийц, то зачем же он сажает в тюрьму похитителей? Как Флэш и Ртуть ухитряются не выбегать из собственных штанов? Почему бы врагам Человека-Паука не переехать в сельскую местность, где ему придется бегать за ними пешком по грунтовке? Станет ли Домнин героем и защитником мира, если обретет сверхсилу исцеления любых болезней прикосновением? (спойлер: нет, разрушит свою жизнь, сойдет с ума и сдохнет под мостом, всеми проклинаемый). Супергероика пока и не думает сдавать позиции как жанр - так что пришла пора Домнину рассказать, почему спасители человечества носят цирковые костюмы столетней давности, так часто делятся на летающих миллиардеров и нищенствующих лузеров, а их враги обычно косплеят типовых плохишей эпохи создания персонажа. Лектор: Кирилл «Домнин» Буренок, выпускник МГИМО, ведущий популярного подкаста Hobby Talks. Человек с феноменальной памятью, и уникальным чувством юмора.