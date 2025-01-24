ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Hobby Talks. Супергерои

Art Hall, Сытнинская улица 14

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+

Про событие

Супермен, помимо суперсилы, суперпрочности и суперзрения, имеет еще и суперинтеллект - так почему он им совершенно не пользуется? Если Бэтмен не убивает убийц, то зачем же он сажает в тюрьму похитителей? Как Флэш и Ртуть ухитряются не выбегать из собственных штанов? Почему бы врагам Человека-Паука не переехать в сельскую местность, где ему придется бегать за ними пешком по грунтовке? Станет ли Домнин героем и защитником мира, если обретет сверхсилу исцеления любых болезней прикосновением? (спойлер: нет, разрушит свою жизнь, сойдет с ума и сдохнет под мостом, всеми проклинаемый). Супергероика пока и не думает сдавать позиции как жанр - так что пришла пора Домнину рассказать, почему спасители человечества носят цирковые костюмы столетней давности, так часто делятся на летающих миллиардеров и нищенствующих лузеров, а их враги обычно косплеят типовых плохишей эпохи создания персонажа. Лектор: Кирилл «Домнин» Буренок, выпускник МГИМО, ведущий популярного подкаста Hobby Talks. Человек с феноменальной памятью, и уникальным чувством юмора.

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
до

2400₽

По дворам и парадным Владимирской
По дворам и парадным Владимирской
до

1100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста