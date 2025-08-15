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Хо-ро-шо

Пушкинская-10
Лиговский пр.,53

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

— хорошо. — ну, что тут хорошего? Выставка Алины Вечер. «Хорошо» — на выдохе — имеет коннотацию неловкой завершенности, окончательности. Бессилие и лёгкость оседают пылью на картинах с таинственной цепкой жизнью сна, вступая в монотонный диалог с миром ненужных вещей. Закрытые двери и дверцы, а также множественные предметы технического назначения в пространстве галереи говорят нам о его рациональности. Однако, как писал Гастон Башляр, прежде всего подвал остается темным существом дома, существом, приобщенным к подземным силам. Мечтая о нем, мы сочетаемся с иррациональностью глубин. Вневременное хорошо, хорошо-рефрен, в вневременной поэтике подвала отзовётся эхом и повиснет в густой влажности воздуха. «Хорошо» — над нами, хорошо смеяться и злиться, когда все позади. «Хорошо» — и больше нечего сказать. Время работы: ср-пт с 16.00 до 20.00, сб-вс с 12:00 до 20:00.

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