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Хиппи рейв

PVZ, Мельничная улица, 4В

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Индустриальный двор в центре Петербурга на один день превратится в городские джунгли с двумя сценами. Днём — камерный хиппи-фестиваль, а ночью — джангл рейв. — Джангл сцена под открытым небом. Музыкальное путешествие через даб, бас, джангл и родственные направления басовой электроники с ломаными ритмами. Руна DubSpace Lion Lex Gaisler DISSIDENT Synergia Anigamis UNITY ВОЖДЬ Ekza Selecta Что ещё? — Огненное и световое шоу устроят Azorava project — «Лагерная» сцена Музыкальный лагерь фестиваля с чайной и чилльной зоной, где музыка рождается прямо на твоих глазах. Тут будут звучать живые инструменты, электронная чиллаут музыка, проходить музыкальные джемы, эксперименты и импровизации — Дневная программа Можно приехать к открытию и начать день с йоги от Мирослава или практики от Кати. Заглянуть на одну из лекций от Виктории, отправиться на экстатический танец вместе с Анастасией или попасть на мастер-класс по ударным от Ярослава. В течение всего фестиваля можно будет затеряться в локальных маркетах как Техноселье, познакомиться с людьми за пиалой чая от Настеньки, сделать тату у Аляски или боди-арт у Тати.

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