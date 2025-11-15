Мощный лайн лучших из лучших в хоп саунде. В середине ночи, по традиции, пройдёт all styles battle, где танцоры сразятся в танце за первое место и призы от партнёров, а зрители смогут наблюдать самое настоящее шоу. PROGRAM: — Турнир по бирпонгу 00:30—1:30 — Интерактивные зоны 00:00—3:30 — All styles баттлы 1:30-2:00 — Призы от партнёров — Фотошутинг — Showcase LINE UP: LIMA / TSYGAN / LEO SUN / ARTURQUE / YANA KEY Не забудь взять с собой документ, удостоверяющий личность.