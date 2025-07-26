Фестиваль уличной культуры. В этот день пространство наполнится музыкой, танцами, спортом, искусством и модой! В программе: — Брейкинг 2x2 — Выступления городских хип-хоп диджеев — Турнир по стритболу 2x2 — Граффити-секция и скетч-баттл — Мультижанровый виниловый маркет от ibwt.base х busola.world — Кастом-зона от fackturaf. Прокачай свой лук — сделай принт методом шелкографии прямо на своей одежде — Мерч от Anteater каждому победителю в соревнованиях — Ремонт и химчистка ваших кед и кроссовок от sneakerklim — Фингерборд-соревнования от Tailwhip — Мастер-классы и соревнования от fkramps по скейтбордингу и самокату в мини-рампе Afterparty от homies — лучшие танцоры и диджеи Петербурга закроют день вечеринкой в баре.