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Hip-hop Day

АТС
улица Некрасова, 3-5

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Мастер-классы

Про событие

Фестиваль уличной культуры. В этот день пространство наполнится музыкой, танцами, спортом, искусством и модой! В программе: — Брейкинг 2x2 — Выступления городских хип-хоп диджеев — Турнир по стритболу 2x2 — Граффити-секция и скетч-баттл — Мультижанровый виниловый маркет от ibwt.base х busola.world — Кастом-зона от fackturaf. Прокачай свой лук — сделай принт методом шелкографии прямо на своей одежде — Мерч от Anteater каждому победителю в соревнованиях — Ремонт и химчистка ваших кед и кроссовок от sneakerklim — Фингерборд-соревнования от Tailwhip — Мастер-классы и соревнования от fkramps по скейтбордингу и самокату в мини-рампе Afterparty от homies — лучшие танцоры и диджеи Петербурга закроют день вечеринкой в баре.

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