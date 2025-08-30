Клуб АНГАР станет ареной, где сойдутся одни из самых ярких представителей dnb-сцены — резиденты лейбла и боевые союзники. Два танцпола. Чистый звук. Только настоящая музыка — от классики винила до новейших бэнгеров. MAIN STAGE: 2Whales / Fatloaf / Avenax / Punchman / Krot / Blinded Theory / Unknown Being / Perimetre VINYL STAGE: E-Kid / Capital Dogz / BDR / DNA88 / LEVCHONOK / Marcus ? TCP