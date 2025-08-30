High Resistance
Конюшенная пл., 2в
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Клуб АНГАР станет ареной, где сойдутся одни из самых ярких представителей dnb-сцены — резиденты лейбла и боевые союзники. Два танцпола. Чистый звук. Только настоящая музыка — от классики винила до новейших бэнгеров. MAIN STAGE: 2Whales / Fatloaf / Avenax / Punchman / Krot / Blinded Theory / Unknown Being / Perimetre VINYL STAGE: E-Kid / Capital Dogz / BDR / DNA88 / LEVCHONOK / Marcus ? TCP
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи