Самая задумчивая вечеринка от безымянного культа врывается в твою осень. На сцене клуба The Place поджигают: ПОЛУНОЧЬ (Москва) — мрачная готическая сказка незримой тенью окутает тебя в эту ночь хитовыми припевами, даст единственное в этом году шоу в Петербурге и представит обновленный состав. VENDEL (Москва) — эпичные мстители трад-хэви метала, до зубов вооруженные яркими мелодиями и пронзительными лидами, отпразднуют в рамках фестиваля свой десятилетний юбилей. THE CHORTS (Москва) — столичные черти стонердума кладут на лопатки уникальным вокалом и риффами, полными уважения ко всевозможным отцам всех любимых нами жанров. ШАБАШ (Санкт-Петербург) — лунный гость нашей вечеринки проникнет в твои сны и заставит танцевать. Выдыхай!