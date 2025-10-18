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High as F#ck

Жабль (The Place)
ул. Маршала Говорова, 47

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Завершение:

от 1100₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Самая задумчивая вечеринка от безымянного культа врывается в твою осень. На сцене клуба The Place поджигают: ПОЛУНОЧЬ (Москва) — мрачная готическая сказка незримой тенью окутает тебя в эту ночь хитовыми припевами, даст единственное в этом году шоу в Петербурге и представит обновленный состав. VENDEL (Москва) — эпичные мстители трад-хэви метала, до зубов вооруженные яркими мелодиями и пронзительными лидами, отпразднуют в рамках фестиваля свой десятилетний юбилей. THE CHORTS (Москва) — столичные черти стонердума кладут на лопатки уникальным вокалом и риффами, полными уважения ко всевозможным отцам всех любимых нами жанров. ШАБАШ (Санкт-Петербург) — лунный гость нашей вечеринки проникнет в твои сны и заставит танцевать. Выдыхай!

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