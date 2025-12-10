Тёплый инди-рок согреет жителей Петербурга в начале зимы. Название коллектива, которые переводится как «скрытый остров», олицетворяет человеческую душу и хранящиеся в ней секреты. 10-го декабря музыканты вместе со слушателями постараются приоткрыть занавес этих тайн под тёплое звучание инди-рока.