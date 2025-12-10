ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Hidden Island

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Тёплый инди-рок согреет жителей Петербурга в начале зимы. Название коллектива, которые переводится как «скрытый остров», олицетворяет человеческую душу и хранящиеся в ней секреты. 10-го декабря музыканты вместе со слушателями постараются приоткрыть занавес этих тайн под тёплое звучание инди-рока.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста