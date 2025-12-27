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Hexenblatt, Flood, Hypnozys

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

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Завершение:

700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Место сбора всех оккультных разумов и существ во славу тёмных риффов. LCB №1 Тьма опускается на город, и воздух густеет от дыма, свечного воска и звона гитарных струн. Loud Cloud Собирает шабаш ведьм и открывает первый портал в ночь тяжёлых ритуалов. Hypnozys (Мск) Вязкий поток откровений, где шум становится медитацией. Атмосферный саунд, медленные риффы и глубокая энергетика. Hehenblatt (Мск) Чёрная месса под хрип ламп и голос луны. Их выступления — это древняя магия в теле электричества. Flood (Спб) Питерская волна тяжёлого гранжа и болотного грува. Густой и хищный саунд, глубокий ритм, вязкий драйв и то самое ощущение питерской тьмы под кожей.

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