Хэллоуин по СНИЛСу: импровизационное шоу
Невский пр., дом 124А (Code 505)
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1400₽
Возраст 16+
Стендап
Про событие
Они, конечно, попробуют сделать страшно. Но получится как всегда только смешно. Потом попробуют сделать смешно. И тут уже может получится страшно. Ну а что еще воскрешать в Хэллоуин, если не юмор? У СНИЛСа есть такая традиция: каждую осень они выбирают самую уютную дату, чтобы собрать небольшую компанию на квартирник и хорошо всем вместе провести время. Кто был в том году, помнит, как было лампово. Всех зрителей будут ждать смертельно вкусные угощения, страшно красивые аксессуары, уморительные шутки и выступление СНИЛСов. А если любимый зритель тоже готов творчески проявляется, то за хэллоуинский костюм ещё и подарков надарят Это будет страшно как смешно и смешно как страшно.
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