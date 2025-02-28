Финальный аккорд зимы прозвучит именно здесь: последний день февраля превращается в первую ночь марта прямо на танцполе VNVNC. FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность (паспорт/права/военный билет). Бронь столов по телефону. Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.