Hello Spring Friday
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Финальный аккорд зимы прозвучит именно здесь: последний день февраля превращается в первую ночь марта прямо на танцполе VNVNC. FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность (паспорт/права/военный билет). Бронь столов по телефону. Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.
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