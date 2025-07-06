На фестивале тебя ждёт микс жанров от 6 хедлайнеров и 10 премьер. «Хедлайнеры» объединят инди, самобытный поп, энергичный рок и всё, что между ними. В программе: – DARYA VINS - по-настоящему ламповый поп с Алтая. Трепетный женский вокал, от которого бегут мурашки по коже; – СЕРДЦЕ ГЕРДЫ - инди-проект, с элементами фолка и этники. Сказочные песни о морях и ветрах, о красивом человеческом сердце и большой любви; – ALINA MIRRO — самобытный поп, окрашенный нотами рока, создающий необычное звучание; – HAPPINESS – избирательная поп-музыка с особым мелодизмом; – МАРГАРИТА - экспериментальный проект – слияние слияния видов искусств и жанров; – PLAYONAZM - проект, где R&B, soul и pop сливаются в мощный музыкальный микс.