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Хедлайнеры

Сердце
Лиговский проспект, 50к16

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от 1200₽ до 1400₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

На фестивале тебя ждёт микс жанров от 6 хедлайнеров и 10 премьер. «Хедлайнеры» объединят инди, самобытный поп, энергичный рок и всё, что между ними. В программе: – DARYA VINS - по-настоящему ламповый поп с Алтая. Трепетный женский вокал, от которого бегут мурашки по коже; – СЕРДЦЕ ГЕРДЫ - инди-проект, с элементами фолка и этники. Сказочные песни о морях и ветрах, о красивом человеческом сердце и большой любви; – ALINA MIRRO — самобытный поп, окрашенный нотами рока, создающий необычное звучание; – HAPPINESS – избирательная поп-музыка с особым мелодизмом; – МАРГАРИТА - экспериментальный проект – слияние слияния видов искусств и жанров; – PLAYONAZM - проект, где R&B, soul и pop сливаются в мощный музыкальный микс.

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