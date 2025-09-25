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Хайлайт

Театр Поколений
Курляндская ул., д. 49

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Не актриса, но человек, у которого есть история, которой он готов поделиться. Ее зовут Маша. Она женщина, мать, психолог. Это будет история женщины про пережитое и новую веху в жизни. История жизни, развода, материнства, становления себя, размышления и промежуточные выводы. Документальный спектакль Жанны Мороз — это глубокая коммуникация с собой, участниками и зрителями. За шесть встреч люди, не являющиеся актерами, проживают и осмысляют события своей жизни. Ты можешь оставить заявку и стать участником следующего спектакля в составе 8 человек: https://igoevent.com/spb/event/doc-performance

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