Система открывает портал. Псайкома (Psyc0ma) Звуковой феномен из глубины московского андеграунда. Даркпсай, хай-тек, цифровое давление и высокая плотность сигнала. Тёмная звуковая материя, собранная в высокочастотную архитектуру. Гиперспектива (Hyperspective) Исследование звуковой материи и звучания будущего. Плотные структуры, синтетические волны и фрактальные формы. Технологичное звучание, где ритм становится системой навигации. Дальше по протоколу: Toyfog Oxidant Hitechild Guma Частоты приобретают форму. Город переходит в другой режим.