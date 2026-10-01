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Хай-ллоуин (Hi-Laween)

SandBoxMusicRoom, Тучков переулок, 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Система открывает портал. Псайкома (Psyc0ma) Звуковой феномен из глубины московского андеграунда. Даркпсай, хай-тек, цифровое давление и высокая плотность сигнала. Тёмная звуковая материя, собранная в высокочастотную архитектуру. Гиперспектива (Hyperspective) Исследование звуковой материи и звучания будущего. Плотные структуры, синтетические волны и фрактальные формы. Технологичное звучание, где ритм становится системой навигации. Дальше по протоколу: Toyfog Oxidant Hitechild Guma Частоты приобретают форму. Город переходит в другой режим.

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