Хай-ллоуин (Hi-Laween)
SandBoxMusicRoom, Тучков переулок, 1
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Система открывает портал. Псайкома (Psyc0ma) Звуковой феномен из глубины московского андеграунда. Даркпсай, хай-тек, цифровое давление и высокая плотность сигнала. Тёмная звуковая материя, собранная в высокочастотную архитектуру. Гиперспектива (Hyperspective) Исследование звуковой материи и звучания будущего. Плотные структуры, синтетические волны и фрактальные формы. Технологичное звучание, где ритм становится системой навигации. Дальше по протоколу: Toyfog Oxidant Hitechild Guma Частоты приобретают форму. Город переходит в другой режим.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи