«Хатико: Самый верный друг» (2008)
Социалистическая улица, 21
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Бесплатно
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Кино
Еда
Про событие
О фильме: Однажды, возвращаясь с работы, профессор колледжа нашёл на вокзале симпатичного щенка породы акита-ину. Профессор и Хатико стали верными друзьями. Каждый день пёс провожал и встречал хозяина на вокзале. Вход: заказ блюда и напитка. Бронь по телефону или в директе*. *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
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