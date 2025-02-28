О фильме: Однажды, возвращаясь с работы, профессор колледжа нашёл на вокзале симпатичного щенка породы акита-ину. Профессор и Хатико стали верными друзьями. Каждый день пёс провожал и встречал хозяина на вокзале. Вход: заказ блюда и напитка. Бронь по телефону или в директе*. *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.