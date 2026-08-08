Хаски
10/12 Мануфактура, улица Красного Текстильщика, 10-12У
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от 3500₽ до 18000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Большие летние шоу от Хаски. Главный пройдоха русского рэпа отправляется по городам с незабываемыми шоу под открытым небом. В программе — все главные хиты, а также треки с альбома «Партизан».
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