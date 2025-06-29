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  1. Санкт-Петербург
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Харизма решает

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Тренинг для пар и всех, кто хочет быть в центре внимания. Ты узнаешь: — как стать настоящим центром внимания и удерживать его: 10 шагов навстречу своему айдентити. — как начать разговор, если страшно, и сделать его захватывающим. — как соблазнить, не соблазняя. — как увидеть и прочитать вербальные и невербальные знаки. — как начать непринужденно говорить обо всём на первом свидании. — как проверить совместимость и узнать, тот ли человек перед тобой. Ведущая: Марина Вакани.

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