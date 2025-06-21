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Harizma Fest

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

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от 150₽ до 350₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Самый тупорылый панк фест — все отбросы, альтушки и социальные деграданты в сборе! Холодное пивко и слэм! лайнап: Пропитые Тела — Коренная Питерская группа, играющая в жанре «что по кайфу». Продам Гараж — «Можно просто пьяные уроды...». ведро с черным поносом — Бесконечные яростные потоки адского поноскора, способные пробить уши любого на кровавую слезу. Reduktor — Полная слемуха и деткорный вокал. ЗОВ — изначально работает в стиле old school THRASH METAL. Ratne MERZKI MIR ход: 150/350 (репост/без репоста) - https://vk.com/wall-227643456_59

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