Harizma Fest
Лиговский 50 корпус 16
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от 150₽ до 350₽
Возраст 18+
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Про событие
Самый тупорылый панк фест — все отбросы, альтушки и социальные деграданты в сборе! Холодное пивко и слэм! лайнап: Пропитые Тела — Коренная Питерская группа, играющая в жанре «что по кайфу». Продам Гараж — «Можно просто пьяные уроды...». ведро с черным поносом — Бесконечные яростные потоки адского поноскора, способные пробить уши любого на кровавую слезу. Reduktor — Полная слемуха и деткорный вокал. ЗОВ — изначально работает в стиле old school THRASH METAL. Ratne MERZKI MIR ход: 150/350 (репост/без репоста) - https://vk.com/wall-227643456_59
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