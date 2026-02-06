Hardcore therapy
Арсенальная наб., д. 1
Начало:
Завершение:
от 666₽ до 1111₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Metaphys1ca вставляет ключ зажигания в суперкар Teenage Angst, чтобы разогнавшись до 200 BPM прокатиться по маршруту скоростных жанров. И выкинув дорожную романтику суть остается та же — from hardcore to hard trance.
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