Готовься к сокрушительному старту нового года. HARD LINE и TMF снова объединяют усилия, чтобы обрушить на тебя волну Тяжелого индустриального звука. В этот раз они представляют специального гостя прямиком из Колумбии — FOGGA. FOGGA (COLOMBIA) N.A.M.I. KLEPERIS PaNGLOSS L.T.R INCEPTIC TECHNOVVINTAGE FOK(LIVE) M-23 AFTERKUNST REZNIK