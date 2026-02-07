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Hard Line

Ритмы
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Готовься к сокрушительному старту нового года. HARD LINE и TMF снова объединяют усилия, чтобы обрушить на тебя волну Тяжелого индустриального звука. В этот раз они представляют специального гостя прямиком из Колумбии — FOGGA. FOGGA (COLOMBIA) N.A.M.I. KLEPERIS PaNGLOSS L.T.R INCEPTIC TECHNOVVINTAGE FOK(LIVE) M-23 AFTERKUNST REZNIK

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