Новогодняя вечеринка от SandBoxMusicRoom — путешествие в мир электронной музыки, танцев и встреч с друзьями. В программе более 40 диджеев, бар и чайная, арт-маркет, качественный звук, визуальные инсталляции и перформансы в панорамных залах с видом на ночной город и салюты. 5 танцполов: PsyTrance/ Techno / Vinyl & live / Drum'n'Bass и один новый - PsyBass! В лайнапе: Vertov / SEVEREN / BLACK / WAS / Lozarenko / PLOTNIKOFF / A.Denial / Zemine / Shahash / Dubspace Lion / Diagram / Emptydot / Johnny X / Booza! / E Kid / Estetmonade / Dna88 / Kowalle / SevaZahod / Flegmatikk / Bagus / SYNTEZ ATF / Kaisaku / Ghostlost / TOKAMAK / Satori / Stargazer / CATALEPSIC / Ahau / LaaToka / FREAK MACHINE