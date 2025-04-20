Hangmade Jazz Project (Live)
Литейный проспект, 55
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Здесь ханг поёт как инопланетный голос, саксофон отвечает ему страстью, гитара и клавиши заплетаются в межзвёздные пассажи, а ритм-секция удерживает всю конструкцию в невесомом балансе. Это портал в другое измерение — где джаз звучит иначе: свежо, глубоко и непредсказуемо. Услышишь как авторские композиции, так и неожиданные каверы в уникальной ханг-интерпретации.
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