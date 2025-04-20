Здесь ханг поёт как инопланетный голос, саксофон отвечает ему страстью, гитара и клавиши заплетаются в межзвёздные пассажи, а ритм-секция удерживает всю конструкцию в невесомом балансе. Это портал в другое измерение — где джаз звучит иначе: свежо, глубоко и непредсказуемо. Услышишь как авторские композиции, так и неожиданные каверы в уникальной ханг-интерпретации.