Halloween х Newlightchild Atlanta
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
от 1499₽ до 2899₽
Возраст 16+
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Вечеринки
Про событие
Отмечают Хэллоуин! Newlightchild, исполнитель, сочетающий хип-хоп, трэп и электронику. Услышишь такие треки как: Agent-Provocateur, Сейчас, Neon и многие другие.
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