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Halloween х Newlightchild Atlanta

Sound
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

от 1499₽ до 2899₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Отмечают Хэллоуин! Newlightchild, исполнитель, сочетающий хип-хоп, трэп и электронику. Услышишь такие треки как: Agent-Provocateur, Сейчас, Neon и многие другие.

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