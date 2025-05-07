Halfway point x Убойные каникулы
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Забудь про «середину недели» и отправляйся в эпицентр праздничного экватора. Тот самый танцпол, любимые лица в толпе и резиденты, которые точно знают, какие треки нужны тебе именно сейчас. Это твоя среда в VNVNC, заряженная на максимум! Резерв столов по телефону. FC/DC 18+ С собой необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.
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