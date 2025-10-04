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Mates: racing club

Ритмы
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

699₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Снаружи Севкабель Порт, набережная, романтика, а внутри по классике мощный хип-хоп, рэп и поп от мэйтсов и наших друзей — резидентов СЕАНСа. В лайнапе: ANFEROVSTUDIO / YUNGATLA / VIKTORYPLO / STASITO / MATVEEZY / SUNNNYA / LR13 / MOANA FC/DC

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