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Вечеринка согреет тусовщиков Санкт-Петербурга огненными электронными ритмами в холодную зиму. Резиденты и друзья объединения проведут танцевальный электро-диджитал перфоманс через палитру жанров от мелодичного тех-хауса к брутальному техно. STTR / LHZVR / LEMO RIZ / CYBERCORA / PAID HUGS / DVD / PRIMORSKIY DJS
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