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H2ouse: ignition

Ритмы
Кожевенная линия, 34

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка согреет тусовщиков Санкт-Петербурга огненными электронными ритмами в холодную зиму. Резиденты и друзья объединения проведут танцевальный электро-диджитал перфоманс через палитру жанров от мелодичного тех-хауса к брутальному техно. STTR / LHZVR / LEMO RIZ / CYBERCORA / PAID HUGS / DVD / PRIMORSKIY DJS

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