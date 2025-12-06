Вечеринка согреет тусовщиков Санкт-Петербурга огненными электронными ритмами в холодную зиму. Резиденты и друзья объединения проведут танцевальный электро-диджитал перфоманс через палитру жанров от мелодичного тех-хауса к брутальному техно. STTR / LHZVR / LEMO RIZ / CYBERCORA / PAID HUGS / DVD / PRIMORSKIY DJS