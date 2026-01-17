Игротека в «Современнике» подойдeт для бывалых настольщиков, новичков, заблудшего путника и весёлой компании. Приходи сыграть в культовую игру из вселенной «Ведьмака», где исход битвы решает не удача, а мастерство. Уже в эту субботу любители «Ведьмака» смогут погрузиться в аутентичные бои между колодами Нильфгаарда, чудовищ, Северных королевств, Скоя'таэли и Скеллиге, попутно обсуждая лор Неверлэнда. А всех остальных будет ждать хитрая и увлекательная игра, победа в которой может ускользнуть или прийти в самый неожиданный момент. Не переживай, если ты новичок. Ведущий объяснит правила и подскажет, как играть.