Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. Какао+мультики из детства. О мультике: Население подводного городка Бикини Боттом составляют разные морские обитатели. Среди них — лучший друг Спанч Боба, морская звезда по имени Патрик, раздражительный надменный кальмар Сквидвард и белка по имени Сэнди, которая тоже живёт под водой, используя гидрокостюм. Спанч Боб работает поваром в закусочной «Красти Краб», которой управляет старый скряга мистер Крабс. Какао включён в стоимость.