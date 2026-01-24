Губка Боб квадратные штаны (5 лучших серий)
Esc, 9-я линия Васильевского острова, 2
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Завершение:
799₽
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. Какао+мультики из детства. О мультике: Население подводного городка Бикини Боттом составляют разные морские обитатели. Среди них — лучший друг Спанч Боба, морская звезда по имени Патрик, раздражительный надменный кальмар Сквидвард и белка по имени Сэнди, которая тоже живёт под водой, используя гидрокостюм. Спанч Боб работает поваром в закусочной «Красти Краб», которой управляет старый скряга мистер Крабс. Какао включён в стоимость.
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