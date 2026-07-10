Каждый в той или иной мере встречался с абьюзом. Возможно, абьюзером был партнёр, родитель, сёстры, а может, начальник. В безопасной обстановке у тебя будет возможность поделиться своей историей и стать кому-то опорой. Формат «Живые Истории» — это возможность не только рассказать свою историю и послушать чужие, это возможность посмотреть на себя глазами других участников, увидеть то, что скрыто. Проявить «белые пятна» и с помощью других участников найти выход из сложившейся ситуации и получить поддержку. Возможность помочь другому , научиться смотреть на свою и чужую боль. Ведущая: Токарева Полина Сергеевна — клинический психолог, системный терапевт.