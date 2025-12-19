Инди-группа, играющая лирику про то, как важно быть рядом с близкими людьми. Если тебе постоянно грустно, или, наоборот, слишком весело — музыка группы избавит тебя от тоски или дофаминового пресыщения. С ними ты всегда будешь знать, как правильно красть домашних питомцев, как правильно посещать балкон и почему она снова заперта дома.