Группа «Пока!» на «Акустике 55.57»
Дом молодежи «Рекорд», Садовая улица, 55-57
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Бесплатно
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Инди-группа, играющая лирику про то, как важно быть рядом с близкими людьми. Если тебе постоянно грустно, или, наоборот, слишком весело — музыка группы избавит тебя от тоски или дофаминового пресыщения. С ними ты всегда будешь знать, как правильно красть домашних питомцев, как правильно посещать балкон и почему она снова заперта дома.
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