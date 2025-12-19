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Группа «Пока!» на «Акустике 55.57»

Дом молодежи «Рекорд», Садовая улица, 55-57

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Инди-группа, играющая лирику про то, как важно быть рядом с близкими людьми. Если тебе постоянно грустно, или, наоборот, слишком весело — музыка группы избавит тебя от тоски или дофаминового пресыщения. С ними ты всегда будешь знать, как правильно красть домашних питомцев, как правильно посещать балкон и почему она снова заперта дома.

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