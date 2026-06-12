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Grottos

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

В начале лета Grottos презентует полноформатное творение «Вьюга», на котором погружаются вглубь своей теневой стороны, смешивая разъяренный почерневший хардкор, атмосферную пост-музыку и надрывное ностальгическое скримо. На фундаменте вышеперечисленных стилей Grottos создает нечто самобытное и качественно новое, сохраняя собственную аутентичность и узнаваемый авторский почерк. «Вьюга» — это не просто новая глава в творчестве, это инструмент проживания горечи. Здесь тонут, возрождаются и жадно глотают давно позабытый морской воздух. Специальный гость: Gnot

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