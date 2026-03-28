Машина тяжёлого рока «Гробовая Доска» продолжает своё шествие по умам соотечественников. Хлёсткие и злободневные тексты пронизывают своей остротой сердца слушателей насквозь, надолго западая в душу, а убойный и прямолинейный поток метал-риффов заставляет трясти конечностями прямо в такт каждой композиции.