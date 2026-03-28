Гробовая доска
Транспортный Переулок 10А
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от 1200₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Машина тяжёлого рока «Гробовая Доска» продолжает своё шествие по умам соотечественников. Хлёсткие и злободневные тексты пронизывают своей остротой сердца слушателей насквозь, надолго западая в душу, а убойный и прямолинейный поток метал-риффов заставляет трясти конечностями прямо в такт каждой композиции.
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