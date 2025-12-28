Grinkel Wowel Rare Studio Jam
Technodoner, улица Некрасова, 28
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
В последнее воскресенье этого года общий сбор единомышленников, диджеев, артистов и музыкантов на подведение музыкальных итогов 2025 года в сопровождении имбирного лимонада от Вани Гринько, Вовы Аринушкина и Bakunin Drinks. В лайнапе: Mstr.Frei / NESPIT / x1000 / GHETTO FLEX
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