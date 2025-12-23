Тёплый вечер в кругу друзей в Camper Bistro. 23.12 — «Гринч» Любой бы на месте Гринча позеленел и взбесился. Как порядочный интроверт он живёт в тёмной пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее празднование нового года. Они шумят, всё украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год. Кинопоказ проходит без билетов — достаточно выбрать блюдо и напиток по меню!