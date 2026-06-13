Большое концертное мероприятие от Grim Machine. Тебя ждут интересные живые выступления групп в жанрах от пост-панка до дезрока: звенящие гитары, холодные синты, харизматичные выступления и приятную атмосферу. На сцене: SUPERNOVA 1006 (синт, колдвейв), СПб Бельмо (дэт-рок, гот панк), Воронеж Чужие Окна (пост-панк, дрим-поп), СПб молитва (пост-панк, колдвейв), Пермь