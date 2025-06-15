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Graveyard Show

Cult
Лиговский 43-45Д

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

В воскресенье зарядишься на мощной тусовке с электроникой, хард-индастриалом и гиперпоп-рэпом. В лайн-апе всё подают на максимальной громкости: — мрачный индастриал от Vernymenya (DJ-сет); — рваные биты и цифровой адреналин от Cutmywrists; — стрит-панк с соц-прокачкой от Lali Pivo; — антуражная андер-интерлюдия от Plivian; — нотка лирики в коктейле от Serpent; — контрольный выстрел от Vernymenya.

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