В воскресенье зарядишься на мощной тусовке с электроникой, хард-индастриалом и гиперпоп-рэпом. В лайн-апе всё подают на максимальной громкости: — мрачный индастриал от Vernymenya (DJ-сет); — рваные биты и цифровой адреналин от Cutmywrists; — стрит-панк с соц-прокачкой от Lali Pivo; — антуражная андер-интерлюдия от Plivian; — нотка лирики в коктейле от Serpent; — контрольный выстрел от Vernymenya.