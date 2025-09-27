Новая глава, вдохновлённая аристократическими традициями, когда по утрам дворянские семьи собирались за большим столом, вели неспешные беседы и наслаждались вкусом жизни. Достопамятный ритуал повседневной жизни богемной интеллигенции Петербурга и русской дворянской культуры XIX — начала XX века. Трапезы обладали своим особым этикетом, отражающим статус хозяина дома и гостей. Поэтому и команда Academia Bar Shuvaloff не просто воссоздаёт традицию той эпохи, а продолжает её в современном прочтении, с вниманием к деталям и уважением к прошлому. В новейшей истории особняка XIX века (с интерьером под охраной КГИОП!) предлагают духоподъёмные утренние наборы «Граф» и «Графиня», чтобы дорогие гости не усложняли себе жизнь выбором. Десяток сытных позиций, десерты, алкогольный и безалкогольный аккомпанемент — званые графские завтраки подаются только с субботы по понедельник (с 13:00 до 17:00), как это и было заведено два века назад. Подробное меню смотри на сайте.