Битва групп. Соперничество групп началось еще 15 лет назад, когда вышел небезызвестный альбом «Неизбежность». Борьба за первые строчки хит-парадов породила ожесточенное противостояние, как на сцене, так и вне её. Участие вокалиста Tsygun в шоу «Голос» подорвало авторитет среди прежних фанатов. Он был подвержен абстракции и обструкции. Гитарист же Gosudar был замечен в финансовых махинациях. Death Metal было написано на меченых купюрах, изъятых при обыске в особняке в центре города. Поездка на тёмный фестиваль не выявила победителя — судьба вновь свела эти группы на музыкальном ринге. Два боя. Один побеждённый. Государь и Цыган. В данный момент счёт ничейный. И только ты решишь, кто будет следующим титаном.