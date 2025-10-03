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Gosudar & Tsygun

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Битва групп. Соперничество групп началось еще 15 лет назад, когда вышел небезызвестный альбом «Неизбежность». Борьба за первые строчки хит-парадов породила ожесточенное противостояние, как на сцене, так и вне её. Участие вокалиста Tsygun в шоу «Голос» подорвало авторитет среди прежних фанатов. Он был подвержен абстракции и обструкции. Гитарист же Gosudar был замечен в финансовых махинациях. Death Metal было написано на меченых купюрах, изъятых при обыске в особняке в центре города. Поездка на тёмный фестиваль не выявила победителя — судьба вновь свела эти группы на музыкальном ринге. Два боя. Один побеждённый. Государь и Цыган. В данный момент счёт ничейный. И только ты решишь, кто будет следующим титаном.

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