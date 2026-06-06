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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Городской пикник, прогулка и знакомства

уточняй у организатора

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1250₽
Возраст 16+

Про событие

Тебя ждёт Каноньерская Коса. Ждут всех, кто хочет расширить свой круг знакомств и найти компанию на это лето и дальше. Это формат для тех, кто предпочитает разговаривать на ходу. Ранее закрытая, а теперь просто отчуждённая от города Каноньерка понравится любителям брутализма и бесконечного неба на горизонте. Тут складывается противоречивое чувство — словно одновременно находишься и внутри мегаполиса, и где-то далеко за его пределами. — Прогулка начнётся на Канонерском острове, возле места, где ЗСД буквально нависает над головой. Там же и будет знакомство. — Вместе, выйдешь к пляжу и смотровой площадке, а затем пойдёшь вдоль воды в сторону Канонерской косы. Песок, сильный ветер, огромные суда, промышленный порт, нефтяной терминал и очень контрастные виды — суровые, масштабные и по-своему красивые. — С противоположной стороны будут открываться современные силуэты: намыв Васильевского острова, Лахта-центр и виды на Петровский фарватер. Дойдёшь до самой крайней точки Канонерки, а затем найдут уютное место для пикника: посидишь, перекусишь в компании новых знакомых, да и просто побудешь среди леса, воды и индустриальных пейзажей внутри города. Соло 1250р. Парный 2000 р. оформляет https://t.me/simmarin -5% скидки на первый визит по промо newbie

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