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Городские волны (Urban Waves)

АТС
улица Некрасова, 3-5

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Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Комьюнити «Метроном» приглашает любителей хаус и минимал музыки на вечеринку. Хедлайнер ночи — Arkady Antsyrev, саунд?продюсер, диджей и электронный музыкант андеграунд?сцены Санкт?Петербурга. Диджеи: Arkady Antsyrev Bagus & Krauze Denis Grek Minor Harizmat Molodezhew

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