Городские волны (Urban Waves)
улица Некрасова, 3-5
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Комьюнити «Метроном» приглашает любителей хаус и минимал музыки на вечеринку. Хедлайнер ночи — Arkady Antsyrev, саунд?продюсер, диджей и электронный музыкант андеграунд?сцены Санкт?Петербурга. Диджеи: Arkady Antsyrev Bagus & Krauze Denis Grek Minor Harizmat Molodezhew
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