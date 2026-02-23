Городские девчонки
набережная Чёрной речки, 5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Молли Ганн ходит по бутикам, прожигает жизнь на вечеринках и смотрит на своих кавалеров сверху вниз. Её отец, известный в прошлом рок-идол, оставил ей громадное наследство, и девушка благополучно его прогуливает. Но сказке приходит конец, когда бухгалтер крадёт все деньги Молли. Вход: заказ по меню.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи