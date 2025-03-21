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Город женщин: любовь, борьба и снова любовь

Wawelberg Hall, Невский проспект, 7-9

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 14+

Про событие

На лекции ты больше узнаешь о женщинах Петербурга разных эпох и посмотришь на город их глазами. Персонажи будут самые разные: от революционерок до императриц, от магнаток до институток, от балерин до учёных. Лекцию проведёт Ольга Набокова, лектор Дома культуры Льва Лурье и автор прогулок по Петербургу и пригородам.

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