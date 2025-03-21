Город женщин: любовь, борьба и снова любовь
Wawelberg Hall, Невский проспект, 7-9
Начало:
Завершение:
4200₽
Возраст 14+
Про событие
На лекции ты больше узнаешь о женщинах Петербурга разных эпох и посмотришь на город их глазами. Персонажи будут самые разные: от революционерок до императриц, от магнаток до институток, от балерин до учёных. Лекцию проведёт Ольга Набокова, лектор Дома культуры Льва Лурье и автор прогулок по Петербургу и пригородам.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи