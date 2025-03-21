На лекции ты больше узнаешь о женщинах Петербурга разных эпох и посмотришь на город их глазами. Персонажи будут самые разные: от революционерок до императриц, от магнаток до институток, от балерин до учёных. Лекцию проведёт Ольга Набокова, лектор Дома культуры Льва Лурье и автор прогулок по Петербургу и пригородам.